F1:Abu Dhabi; i fratelli Leclerc in pista insieme nelle libere 1

Durante la prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024 la Ferrari schiera Charles Leclerc e suo fratello minore Arthur Leclerc. Il più giovane dei due monegaschi per queste FP1 sul circuito di Yas Marina prende infatti il posto di Carlos Sainz che inizierà dunque il suo ultimo gran premio con la scuderia di Maranello dalle FP2 del pomeriggio. La scelta per la rossa è obbligata in quanto il regolamento sportivo della F1 obbliga ogni team a schierare un rookie (cioè un pilota che in carriera non abbia disputato più di due gare in Formula 1) in due Libere 1 durante la stagione.