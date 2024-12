Federica Brignone trionfa nel gigante austriaco: podio n. 71 a Semmering

"Semmering era un mio obiettivo. Qui mai ero stata sul podio e volevo riuscirci". Federica Brignone non nasconde tutta la sua gioia per il trionfo nel gigante austriaco di Coppa del mondo. Per l'azzurra questo e' il podio n. 71 e Semmering la 31 /a localita' in cui e' salita sul podio'. Il tutto a 34 anni di età', dunque non piu' una ragazzina in questo sport. ''Ma la sfida, la sfida verso me stessa - aggiunge la Brignone - è la mia forza e la mia energia. E sfidandomi a dare di più vedo che miglioro e questo mi da' altra motivazione. E lo faccio divertendomi perche' sciare mi piace''.