Figc:Abete, 'LND a favore della proposta Gravina su statuto'

"Noi voteremo a favore della proposta di Gravina". Lo annuncia il presidente della LND, Giancarlo Abete, durante l'assemblea per la modifica dello statuto federale. "Noi, insieme a Serie B e C, abbiamo rinunciato all'intesa proprio per lasciarla alla Serie A e riconoscerle quel ruolo di guida", ha aggiunto. Inoltre "i professionisti in Inghilterra hanno il 13,9 % di voti assembleari e 2 consiglieri su 10 - spiega - mentre la Spagna ha 14,4 % per il professionismo eppure tutto questo non ha impedito a questi due paesi di raggiungere importanti obiettivi". E poi ancora: "Come LND abbiamo il 34% che è la quota più bassa in tutte le grandi federazioni sportive in Europa, per questo non siamo disposti a rinunciare neanche allo 0,1%". Abete ha infine concluso parlando delle esigenze del mondo dilettantistico: "Chiediamo un cambio di passo delle politiche che ci riguardano, ci deve essere un riconoscimento del nostro modo"