Fiorentina: gol di Cataldi e dedica speciale per Bove

Un quattro con le mani e il segno del cuore tutto rivolto alla telecamera per Edoardo Bove, così Danilo Cataldi ha esultato al 25' per il gol del vantaggio sul Cagliari. E col lui tutti i giocatori della Fiorentina attorno per salutare, incitare, e dedicare il gol al compagno di squadra che da una settimana si trova ricoverato all'Ospedale di Careggi di Firenze colto da malore durante la partita contro l'Inter. In quella drammatica domenica fu proprio Danilo Cataldi il promo a soccorrere Edoardo Bove. E oggi il gol con dedica tutta per Edoardo.