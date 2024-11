Fonseca, credo molto nel lavoro della squadra

"Credo molto nel lavoro della squadra. Il calcio è difficile, abbiamo bisogno di essere una squadra in tutti i momenti. Quello che stiamo cercando di fare è di portare Leao a giocare come gli altri, come una squadra. È quello che vogliamo: se siamo tutti insieme è più facile per noi": così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, al termine della sfida vinta per 1-0 in casa del Monza. "Abbiamo avuto dei buoni momenti offensivi, contro una squadra che gioca uomo su uomo. Stiamo sbagliando nelle ultime decisioni, per fare più gol. Ma arriviamo a quei momenti con grande qualità e connessione tra i giocatori", ha concluso Fonseca.