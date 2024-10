Frattesi,Bisogna tenersi stretto un capitano come Pellegrini

''Bisogna tenersi stretto un capitano come Pellegrini, è una bravissima persona e un calciatore forte''. Davide Frattesi ha dedicato un pensiero al collega di Nazionale espulso giovedì sera nel corso di Italia-Belgio di Nations League e protagonista di un momento complicato nella Roma e con la tifoseria.''Mi dispiace davvero molto per Lorenzo - ha proseguito il centrocampista dell'Inter e della Nazionale parlando a Coverciano - Io seguo guardo le gare della squadra giallorossa, quando lui viene qui sembra un altro rispetto a Roma. L'altra sera contro il Belgio l'ho visto davvero bene. Secondo me lui è un capitano equilibrato che pensa anche agli altri. Va tenuto stretto. Inoltre, lo ripeto, è un giocatore forte, due anni fa cece una stagione straordinaria, però se sei fischiato non è facile giocare, specie in uno stadio come l'Olimpico. Spero veramente che riesca ad uscire da questa situazione''.