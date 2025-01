Galliani ai giocatori del Monza: '25 punti per la salvezza in Serie A'

"Lo scorso anno questi giocatori hanno fatto 25 punti nel girone d'andata, devono provare e riuscire a fare 25 punti nel girone di ritorno. Quindi questo è l'obiettivo. Qualcuno tra i giocatori ha risposto alla mia lettera? Non mi ha chiamato nessun procuratore al momento, quindi ho tratto la conclusione che tutti se la sentono". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza e senatore di Forza Italia Adriano Galliani, all'ingresso dell'odierna assemblea della Lega Serie A. In queste ore Galliani aveva mandato ai giocatori del Monza, ultimo in serie A a 10 punti, una lettera nella quale li invitava a farlo chiamare dai rispettivi procuratori (evidemente per essere ceduto) se non credevano alla possibilità di salvezza.

"Mancano 19 partite, dobbiamo provarci. So bene che è dura ed è difficile ma questa squadra l'anno scorso nel ritorno ha fatto 25 punti - ha aggiunto -. Insigne? Mai sentito il procuratore, non so chi l'ha messa in giro. Ci sono tante notizie che non esistono, ma è inutile smentirle. Come accoglierò domenica Palladino? Lo accoglierò bene. Devo solo ringraziarlo, con noi ha fatto due anni meravigliosi. Lui deve ringraziare me perché l'ho scoperto e io devi ringraziare lui. Se non avessi avuto il coraggio di dargli la prima squadra del Monza non sarebbe diventato questo, ma una volta data questa opportunità lui ha risposto alla grande. Nell'ultimo anno ho corteggiato più Palladino che mia moglie, ma non sono riuscito a trattenerlo", ha concluso il dirigente brianzolo.