Juventus, senza Danilo e Locatelli: curiosità sul nuovo capitano bianconero

La Juventus divorzierà da Danilo e nel derby non ci sarà Locatelli per squalifica, così c'è curiosità di vedere chi sarà il nuovo capitano bianconero. "Non avendo Manuel, lo vedrete domani" la risposta di Thiago Motta sul tema. E sui leader nello spogliatoio: "Ce ne sono tanti in questa squadra, ma essere leader è un qualcosa riconosciuto dai compagni, non tanto dall'allenatore - sottolinea l'italo-brasiliano - e io osservo, oltre a provare ad aiutare e dimostrare quale sia la strada giusta per essere leader".