Gara di discesa di Coppa del Mondo a Garmisch annullata per nebbia

Sempre a causa della nebbia sulla pista Kandahar e dopo alcuni rinvii in attesa di un miglioramento che non e' arrivato, e' stata annullata anche la seconda ed ultima prova della discesa di cdm di Garmisch in programma domani. E cosi' anche la gara - per lo svolgimento della quale e' indispensabile per ragioni di sicurezza almeno una prova - e' stata stata cancellata. Si tratta della sesta delle nove discese in calendario in questa stagione di coppa del mondo. Ancora non si sa se la gara verra' recuperata.