Genoa vince contro Udinese: Zanoli sigilla la salvezza con un gol decisivo

Va al Genoa il primo anticipo della 31/a giornata di serie A. I rossoblù di Vieira vincono e blindano la salvezza grazie ad un gol di Zanoli nella ripresa battendo un'Udinese mai doma che in pieno recupero si è vista annullare il gol del pareggio di Rui Modesto dal Var per un fuorigioco di Lucca durante l'azione.

Primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa l'Udinese ha una chance colossale, sprecata da Lucca che servito da Atta davanti alla porta vuota tira a lato. Al 32' st Ekuban se ne va sulla sinistra e serve Zanoli per il gol-partita. Al 93' Rui Modesto pareggia ma il Var annulla per fuorigioco. Per l'Udinese è la terza sconfitta di fila.