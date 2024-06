Germania: Terzic lascia la panchina del Borussia Dortmund

Il tecnico Edin Terzic ha deciso di lasciare il suo incarico di allenatore del Borussia Dortmund, che aveva guidato fino alla finale di Champions League, persa contro il Real Madrid. In un annuncio sul proprio sito, il club ha pubblicato anche una dichiarazione dell'allenatore dimissionario: "Cari tifosi del Borussia, anche se mi fa immensamente male, vorrei dirvi oggi che ho deciso di lasciare il BVB. È stato un grande onore condurre questo grande club alla vittoria della Coppa di Germania e recentemente della finale di Champions League", scrive Terzic. Dopo un primo periodo sulla panchina del Dortmund nella seconda metà della stagione 2020-21, coronato dal trionfo nella finale di Coppa di Germania contro il Lipsia, Terzic ha poi assunto la guida della squadra nell'estate 2022, concludendo il seguente campionato al secondo posto ma perdendo il titolo per differenza reti in favore del Bayern Monaco con un pareggio all'ultima giornata. Nella stagione da poco conclusa in Bundesliga, il Dortmund ha chiuso quinto, risultato riscattato dal cammino in Champions. Terzic spiega di "aver chiesto subito dopo la finale col Real un colloquio con la dirigenza, perché avevo la sensazione che la ripartenza dovesse avvenire con una nuova persona in panchina". Secondo i media tedeschi, il probabile successore sarebbe il suo vice, Nuri Sahin.