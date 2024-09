Gp Monza: Sainz 'la pista è cambiata, dura trovare limiti'

"È stato un venerdì molto intenso e interessante. La pista di Monza è cambiata parecchio, con cordoli molto diversi e un nuovo asfalto. Per questo motivo le insidie e i limiti della vettura sono piuttosto diversi rispetto agli anni scorsi e abbiamo dovuto adattarci a un nuovo scenario in termini di setup e comprensione del degrado gomme". Lo afferma il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo le libere del venerdì del Gran Premio d'Italia. "C'è molto lavoro da fare stasera - aggiunge lo spagnolo, quarto e terzo nelle due sessioni - per migliorare in vista di domani, ma nel complesso è stato un inizio di fine settimana positivo".