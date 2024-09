Gp Monza: Wolff "la velocità di Antonelli è sorprendente"

"Antonelli si è scusato con noi per i danni alla macchina. Ma quello che abbiamo visto oggi è che abbiamo più problemi a frenarlo che a renderlo più veloce. Perché quello che abbiamo visto in un giro e mezzo è semplicemente sorprendente". Lo dice in conferenza stampa il team principal della Mercedes, Toto Wolff, commentando l'incidente alla Parabolica del debuttante Kimi Antonelli avvenuto durante la FP1 del Gp d'Italia a Monza. Wolff non conferma apertamente che il 18enne italiano sarà l'erede di Lewis Hamilton sul sedile Mercedes per il 2025 ma lo lascia comunque intendere: "Non abbiamo ancora deciso quando sarà di nuovo al volante in Fp1 ma credo in Messico. È stata una dinamica sfortunata, un peccato perché aveva un'ora per girare. Sono cose che possono capitare, fa parte del lavoro. È un esordiente, è molto giovane. Siamo pronti a investire nel suo futuro. Questi momenti si verificheranno e continueranno a verificarsi anche l'anno prossimo".