Gp Qatar: Vasseur "siamo ancora in corsa, tutto è possibile"

"Siamo ancora in corsa, tutto è possibile con un distacco di 21 punti dalla McLaren. È bello arrivare ad Abu Dhabi in questa posizione. Il circuito dovrebbe favorirci un po' di più. Con Verstappen e le Mercedes di nuovo competitive, l'esito è imprevedibile". Cos' il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, commenta a Sky Sport la situazione in vista dell'ultima gara stagionale che deciderà il titolo costruttori". "Oggi il nostro piano era di non forzare nei primi giri, e sia Charles che Carlos l'hanno eseguito perfettamente. Poi abbiamo iniziato a spingere - ha spiegato il francese -. Abbiamo anche anticipato un po' i pit stop a causa delle safety car, ma la strategia era stabilita".