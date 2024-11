Gualtieri 'Stadio Roma? progetto finale in tempi rapidi'

"Lo stadio della Roma? Gli impianti di proprietà sono una necessità e possono essere un'occasione di rigenerazione. Siamo contenti che ci siano due progetti, quello della Roma è più avanti, ha già presentato un primo progetto e il lavoro è molto avanzato. Siamo nelle condizioni di aspettare progetto definitivo in tempi abbastanza rapidi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante lo "Sport Industry Talk" di RCS al MAXXI. "Ho avuto la fortuna di vedere delle anticipazioni ed è bellissimo, non sarà solo uno stadio, ma sarà la riqualificazione di un quadrante con tanto verde. Sarà un'opportunità per tutti", ha aggiunto. "C'è la Lazio ed è noto il suo interesse per rigenerare il Flaminio - ha proseguito Gualtieri -. Siamo in attesa del progetto iniziale e ci è stato detto che arriverà". Parlando dei collegamenti su ferro con lo stadio Olimpico ha concluso: "Siamo fiduciosi che il Parlamento correggerà l'errore sulla Metro C, perché la metro a Farnesina significa averla in tutto il complesso del Foro Italico e del MAXXI".