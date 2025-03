Hamilton chiarisce le frasi in radio con Adami al GP di Melbourne

A Shangai Hamilton ha anche voluto spegnere il caso delle frasi dette in radio durante il Gp a Melbourne e ha analizzato lo scambio verbale avvenuto con Riccardo Adami, il nuovo ingegnere di pista del team di Maranello. "Si è esagerato in merito ai miei scambi via radio con Adami nel corso del Gran premio d'Australia - ha detto Hamilton -. È stato un semplice tira e molla, sono stato molto educato nei miei interventi, non ho detto parolacce. In quel momento ero davvero in difficoltà con la macchina e avevo bisogno di concentrazione. Adami ha già lavorato con campioni del mondo, ci stiamo semplicemente conoscendo e non c'è alcun problema tra noi".

"Se andate ad ascoltare conversazioni di altri piloti con gli ingegneri è molto peggio - ha aggiunto -, pensate solo a come Verstappen ha trattato Lambiase in passato. Però quegli scambi accesi non hanno fatto notizia e invece si è scritto tanto di cosa ci siamo detti io e Adami. Ci siamo confrontati con il sorriso su come procedere, quando e come ricevere informazioni".