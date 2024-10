Il Bologna vince 2-0 a Cagliari e risale in classifica.

Bologna corsaro in casa del Cagliari nell'anticipo della decima giornata di Serie A grazie ai gol di Orsolini al 35' e Odgaard al 51'. Brutta sconfitta interna per i sardi che sono però partiti meglio, addirittura sfiorando il gol in apertura di gara con Piccoli e Gaetano. Ma le occasioni non sfruttate dai padroni di casa vengono subito punite dagli emiliani. Orsolini prima spreca al 31', poi al 35' sigla l'1-0. Nella ripresa il Cagliari prova a rientrare in partita ma Odgaard segna al 51' che smorza l'entusiasmo degli isolani. Gli ospiti gestiscono così il punteggio fino al fischio finale. In classifica il Bologna sale a 12 punti, mentre il Cagliari resta a 9 insieme al Verona.