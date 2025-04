Ineos Britannia si ritira dalla 38a America's Cup per disaccordi con Athena Racing

Ineos Britannia ha annunciato che non parteciperà alla 38a edizione dell'America's Cup a causa di disaccordi con il team Athena Racing dello skipper britannico Ben Ainslie. "Questa decisione è stata presa dopo una lunga trattativa con Athena Racing", iniziata dopo la 37a America's Cup a Barcellona alla fine del 2024, ma che si è rivelata infruttuosa, ha affermato Ineos in una nota. Ineos ha respinto ogni responsabilità per la rottura dei negoziati con Athena, che "non è riuscita a concludere l'accordo nei tempi previsti". "Ineos Britannia ritiene che questo ritardo di sei mesi abbia compromesso la sua capacità di prepararsi per la prossima Coppa e pertanto ha ritirato a malincuore la sua intenzione di partecipare", ha aggiunto il gruppo britannico. "È una decisione molto difficile da prendere dopo la nostra partecipazione alle ultime due America's Cup", ha affermato il presidente di Ineos Jim Ratcliffe, citato nella dichiarazione. A gennaio, Ben Ainslie, quattro volte campione olimpico di vela a 48 anni, aveva già personalmente lasciato Ineos.