Infortunio muscolare per Lautaro Martinez: salta le sfide con Uruguay e Brasile

Problema muscolare alla gamba sinistra per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter lascerà così il ritiro dell'Argentina e salterà le due sfide contro Uruguay e Brasile, come reso noto dalla federcalcio argentina su X. "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla convocazione per questo doppio impegno di marzo a causa di un infortunio muscolare ai muscoli ischiocrurali (i muscoli posteriori della coscia, ndr) della gamba sinistra", si legge nella nota. Il capitano nerazzurro sarà poi valutato a Milano dallo staff medico interista per capire la portata dell'infortunio.