Italia trionfa al Campionato europeo di Taekwondo con due ori e due bronzi

Una buona partenza per la nazionale italiana di taekwondo al 17/o Campionato europeo di poomsae e del 2/o Campionato europeo di para poomsae, cominciati oggi a Tallinn. Gli azzurri hanno ottenuto due medaglie d'oro nelle categorie Freestyle Mixed Team Under 17 e Over 17 e due medaglie di bronzo nel para taekwondo poomsae.

Il team U.17 (Emanuele Fugazza, Filippo Di Vincenzo, Federica Leone, Thomas Campana e Sofia Bechini), ha strappato il titolo europeo grazie ad un punteggio di 7.200, precedendo Spagna e Ucraina. A bissare il risultato è stato il team Over 17 (Andrea Norbiato, Federico Serain, Luca Ferella, Beatrice Coradeschi, Cristian Borrello e Giada Bronzetti), che ha chiuso con un punteggio di 7.467 e superato nell'ordine Spagna, Turchia, Germania, Ucraina e Grecia. L'Italia aveva conquistato il bronzo nella medesima categoria ai Mondiali di Hong Kong 2024, e oggi si conferma ai vertici anche a livello europeo. I nuovi campioni d'Europa portano la firma del Ciao Team, il gruppo dimostrativo freestyle della Federazione italiana taekwondo (Fita).

A completare la giornata sono arrivate anche due medaglie di bronzo nel settore Para Taekwondo Poomsae, con Stefania Monaco nella categoria P23 femminile e Matteo Tosoni nella P23 maschile, portando a quattro il totale delle medaglie italiane nel primo giorno di competizioni.