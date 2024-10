Juric, deluso dal risultato e da quel rigore non dato

"Abbiamo fatto una bellissima prestazione sia a livello difensivo che di gioco, creando tantissime occasioni da gol. L'unico è neo che devi fare più gol, peccato. La squadra ha interpretato la partita in modo eccellente, vedo margini di miglioramento fantastici". Ivan Juric sfodera di nuovo tutto il proprio ottimismo, così come aveva fatto dopo Elfsborg-Roma, nel dopopartita dei giallorossi contro il Monz. Ma il tecnico dei giallorossi ha un rimpianto: "sono molto soddisfatto della prestazione, deluso del risultato e del rigore non dato anche per la gente che è venuta e ci sostiene".