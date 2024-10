Il Monza rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato e pareggia 1-1 in casa con la Roma, al terzo risultato utile consecutivo in Serie A con Juric in panchina. Gli ospiti passano in vantaggio al 16' st, nove minuti dopo il gol del pari con Dany Mota. Proteste dei giallorossi per un rigore negato per un 'pestone' in area di Kyriakopoulos su Baldanzi.