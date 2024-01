Juve, Allegri, 'Manteniamo vantaggio sulla quinta'

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha affermato che "Vogliamo mantenere o aumentare il distacco sulle quinte, vincendo domani avremmo cinque gare da perdere con le altre che dovrebbero vincerle: per un discorso tecnico, economico e di valore dei giocatori, la Juve deve giocare la Champions il prossimo anno". Aggiungendo poi che "L'Inter gioca tra poco e potrebbe girare a 48, vorrebbe dire avere una proiezione di 96 punti in ottica scudetto - i conti dell'allenatore - e noi dobbiamo pensare al nostro percorso: non possiamo abbassare la guardia, nel calcio può succedere di tutto e pensiamo solo a lavorare per fare bene".