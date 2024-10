Juventus-Cagliari 1-1

Finisce in parità, 1-1, l'anticipo dell'ora di pranzo della 7/a giornata del campionato di serie A tra Juventus e Cagliari. Bianconeri avanti al 15' del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Vlahovic con il serbo che dedica la rete all'infortunato Bremer. Il Cagliari trova il pareggio a due minuti dal 90', sempre su rigore: dal dischetto Marin batte Di Gregorio. Nel finale bianconeri in 10 per l'espulsione di Conceicao per doppia ammonizione.