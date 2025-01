Juventus pronta per la sfida contro il Benfica: rifinitura alla Continassa

È tempo di vigilia per la Juventus, che domani sera affronterà il Benfica all'Allianz Stadium nell'ottava e ultima gara della prima fase di Champions League. I bianconeri sono in campo per la rifinitura alla Continassa, c'è abbondanza per il tecnico Thiago Motta: gli unici fermi ai box infatti sono i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Anche l'ultimo arrivato, Renato Veiga, si sta allenando insieme al resto dei compagni, ma il portoghese non potrà essere convocato per questa sfida di Champions proprio come gli altri nuovi acquisti Alberto Costa e Kolo Muani. La loro avventura europea in maglia Juve potrà cominciare soltanto dalla prossima fase, quando il club avrà la possibilità di modificare la lista Champions.