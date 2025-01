Juventus: Thiago Motta cerca riscatto contro l'Atalanta a Bergamo

"E' importante recuperare bene dopo il derby: siamo arrabbiati per non aver vinto, ma adesso siamo concentrati sull'Atalanta che sta bene": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della trasferta a Bergamo che arriva dopo l'1-1 contro il Torino.

"Siamo i primi ad essere arrabbiati per non vincere, anche nell'ultima gara giocato meglio dell'avversario e abbiamo creato occasioni per tornare in vantaggio - dice sul momento dei bianconeri - e serve solo il lavoro: non essere contenti è giusto ma dobbiamo rimanere positivi, siamo convinti che il lavoro sia giusto e dobbiamo migliorare per tornare a vincere".