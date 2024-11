Juventus: Thiago Motta "derby é speciale, diamo il massimo"

"Ho sensazioni buone, vedo bene la squadra e con l'atteggiamento giusto: ci sarà un'atmosfera speciale, dobbiamo andare al massimo per fare una grande partita": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il suo primo derby della Mole contro il Torino. "In tutta la città si vive intensamente questa gara, così come la viviamo intensamente anche noi - continua alla vigilia - e sono partite belle da giocare, esiste un'atmosfera speciale e le due squadre sono consapevoli dell'importanza: vogliamo portare la sfida dalla nostra parte".