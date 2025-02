Juventus vince 2-1 contro il PSV Eindhoven nei playoff di Champions

La Juventus batte 2-1 il PSV Eindhoven al termine di una gara difficilissima nell'andata dei playoff di Champions. I bianconeri vanno in vantaggio al 34' del primo tempo grazie ad una rete di McKennie. A inizio secondo tempo arriva il gol del momentaneo pareggio degli olandesi grazie ad una conclusione di Perisic. La Juve insiste e a meno di dieci minuti dal fischio finale Mbangula (subentrato a Yildiz) segna il gol della vittoria per i bianconeri. Tra una settimana i bianconeri si presenteranno ad Eindhoven con un gol di vantaggio, prima però c'è da affrontare il derby d'Italia in campionato contro l'Inter ancora in casa nel posticipo di domenica sera.