Kvara, farò di tutto per portare la Georgia ai Mondiali

"Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le competenze e il carattere per trasformare questo sogno in realtà". Lo dice Khvicha Kvaratskhelia in una lunga intervista al sito della Fifa, in cui spiega anche cosa significhi per lui giocare nella sua nazionale: "voglio essere utile al mio Paese - le parole di 'Kvara' -. Considerando quello che faccio oggi, credo che stia aiutando la Georgia e la Georgia stia aiutando me. Sono immensamente orgoglioso di essere georgiano. Ringrazio Dio di essere nato in Georgia e di essere figlio di questo paese storico". "Farò sempre del mio meglio . aggiynge - per rendere orgoglioso il mio paese, indipendentemente da ciò che accadrà dopo". Non poteva mancare un commento sul Napoli e sul fatto che Antonio Conte ne abbia fortemente voluto la conferma. " "Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte - dice Kvaratskhelia -. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale". Poi una paragone fra i tifosi del Napoli e quelli georgiani: "La cosa principale che hanno in comuneè l'amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi e per questo non ho avuto problemi ad ambientarmi a Napoli. Sono felice di essere supportato sia da questo club che dalla mia nazionale".