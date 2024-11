La Juventus vince 2-0 a Udine e si rilancia in campionato

La Juventus si è rilanciata in campionato prima di affrontare, martedì, il Lille in Champions League, battendo (2-0) l'Udinese a Udine. Dopo due turni senza vittorie, ad aprire le marcature é stato un autogol al 19', su un tiro di Khéphren Thuram respinto dal palo e finito sulle spalle del portiere dell'Udinese Maduka Okoye. La squadra di Thiago Motta ha poi raddoppiato con un tiro dalla distanza di Savona (37'). Grazie a questa quinta vittoria in Serie A, la Juve, ancora imbattuta in campionato, passa momentaneamente dal 7/o al 3/o posto, con 21 punti.