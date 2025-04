Lazio batte Atalanta 1-0: Isaksen decisivo, Gasperini alla terza sconfitta

Colpo della Lazio che a Bergamo supera l'Atalanta 1-0 grazie ad una rete di Isaksen a segno al 9' del secondo tempo. Continua il momento no per la squadra di Gian Piero Gasperini, alla terza sconfitta consecutiva. Con i tre punti conquistati questa sera i biancocelesti si rilanciano in chiave Champions.

Primo tempo equilibrato ma povero di emozioni, la partita si accende nella ripresa: Mandas, scelto al posto di Provedel, salva su Retegui e poco dopo propizia il vantaggio con un suo rinvio e grazie a un nuovo svarione di Hien. I padroni di casa non riescono a reagire nonostante i cambi.