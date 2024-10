Lazio-Empoli 2-1

Un gol di Pedro al 39' st regala alla Lazio un successo in rimonta contro un Empoli che ha fatto comunque bella figura. I toscani erano passati in vantaggio con un colpo di testa di Sebastiano Esposito dopo appena nove minuti, la Lazio aveva pareggiato nel recupero con Zaccagni su assist del solito Nuno Tavares. Nella ripresa Castellanos ha sbagliato un rigore, ma Baroni può sorridere comunque: la Lazio sale a quota 13 ed è, per ora, al terzo posto.