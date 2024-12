Lazio pronta per l'Ajax in Europa League: vittoria per evitare i playoff

La Lazio è pronta alla sfida con l'Ajax di Europa League che, in caso di vittoria, potrebbe dare la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale, evitando così di giocare i playoff.

A Formello, oggi, si è svolta la rifinitura - con i primi 15 minuti di allenamento aperti ai media - nella quale Marco Baroni ha testato le ultime opzioni a disposizione in vista della sfida agli olandesi.

Assenti Romagnoli per il problema accusato a Napoli, Vecino che non ha ancora recuperato del tutto dal proprio infortunio e Provedel, fermato da un attacco influenzale che non gli ha permesso di scendere in campo. Nel primo pomeriggio è previsto il volo verso la città olandese dove, su disposizione delle autorità locali, sarà precluso l'accesso al settore ospiti.

Proprio per questo la Lazio attraverso un comunicato, ricordando "l'opera diplomatica della scrivente società verso le autorità olandesi al fine di recuperare le spese sostenute dai tifosi", consiglia ai propri tifosi di non viaggiare verso Amsterdam e, a coloro i quali siano già sul luogo, di mantenere un "comportamento collaborativo e di rispetto delle prescrizioni delle autorità locali e non rispondere a potenziali provocazioni da parte di pseudo tifosi locali", conclude la nota.