Lega B e Komen Italia di nuovo insieme per salute donne

Il calcio ancora una volta al fianco delle donne. In occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la Lega B si schiera anche questa stagione al fianco di Komen Italia e della sua campagna che vede il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e di Fondazione Pubblicità Progresso. Prosegue così il progetto intitolato "La Prevenzione è il nostro Capolavoro", nato per sensibilizzare l'opinione pubblica verso la cura della propria salute e l'adozione di stili di vita sani. Durante la 9a giornata della Serie BKT, la Lega B si farà promotrice e portavoce della campagna di Komen Italia attraverso una serie di attività quali grafiche tv e social, striscione in campo, videospot e messaggio speaker negli stadi. In particolare, le società scenderanno in campo indossando l'iconico "ribbon rosa", il fiocco simbolo dell'iniziativa, che nel mese di ottobre veste simbolicamente celebri luoghi storico-artistici del territorio nazionale come il Colosseo, il Teatro Massimo e la Galleria Museo Villa Borghese, ma anche realtà istituzionali quali Montecitorio e il centro tecnico federale di Coverciano. "Desidero esprimere il forte sostegno della Lega B a Komen Italia e alla loro straordinaria campagna di sensibilizzazione contro i tumori al seno - evidenzia il presidente Mauro Balata - Si tratta di un tema di fondamentale importanza che tocca la vita di molte donne e delle loro famiglie e il nostro impegno nella lotta contro questa patologia è imprescindibile. La diagnosi precoce costituisce uno strumento chiave per la tutela della salute femminile, così come contribuire a diffondere informazioni promuovendo iniziative che incoraggino la cultura della prevenzione. Attraverso il nostro ruolo nel mondo dello sport, vogliamo raggiungere un pubblico ampio e sensibilizzarlo sull'importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano. Invitiamo tutti i tifosi e le comunità a unirsi a noi in questa causa, perché insieme possiamo fare la differenza. Ogni gesto, ogni parola e ogni azione possono contribuire a salvare vite e a dare speranza".