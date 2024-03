Liga: il Barcellona batte l'Atletico, madrileni ora sono quinti

Dopo l'impresa contro l'Inter in Champions League, l'Atletico Madrid è tornato a perdere in Liga, sconfitto 3-0 da un Barcellona ringalluzzito dal successo sul Napoli e che non vorrebbe mollare lo scudetto al Real Madrid, distante però 8 punti in classifica. I catalani sono poi diventati la prima squadra a battere l'Atletico allo stadio Metropolitano in questa stagione e hanno due punti di vantaggio dal Girona, terzo in classifica, mentre l'Atletico è ora quinto, superato dall'Athletic Bilbao. La squadra di Simeone, nonostante le fatiche dei 120' coi nerazzurri, è partita forte ma nel finale del primo tempo è andato in vantaggio il Barcellona con Joao Felix su assist di Lewandowski. Il polacco ha raddoppiato a inizio ripresa, quando per l'Atletico erano entrati Griezmann e Depay ma le forze sono venute a mancare e Lopez ha segnato il 3-0.