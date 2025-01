Loic Meillard domina il gigante notturno di Schladming, De Aliprandini miglior azzurro

Lo svizzero Loic Meillard in 51.43 è al comando dopo la prima manche del gigante notturno di Schladming, il sesto dei nove in programma in questa stagione e l'ultimo prima dei prossimi mondiali di Saalbach. Alle sue spalle - con distacchi molto ravvicinati - ci sono i norvegesi Alexander Steen Olsen (51.54) ed Henrik Kristoffersen (51.67). Il miglior azzurro è anche in questa gara Luca De Aliprandini, con l'11/o tempo (52.25).

Il meteo inclemente, con foschia e pioggia in quota che ha fatto accorciare la pista abbassando la partenza a quella di riserva, e su un fondo primaverile che progressivamente si segna, si è trovato a disagio in queste condizioni anche il dominatore della stagione Marco Odermatt, che ha chiuso alle spalle di De Aliprandini.

Dopo la prova dei primi trenta al via, per l'Italia ci sono piu' indietro Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti ed Alex Vinazter.