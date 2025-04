Luca di Montezemolo torna al Gran Premio di Formula 1 in Bahrein

Dopo dieci anni Luca di Montezemolo torna ai box di un Gran Premio di Formula 1. Il presidente di Italo ed ex storico presidente della Ferrari assisterà infatti al prossimo gran premio del Bahrein, questo fine settimana, ospite del primo ministro e Crown Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, di cui è amico da molti anni. Montezemolo - interpellato dall'ANSA - non ha però voluto far commenti, augurandosi soltanto "di poter portare fortuna alla Ferrari che ne ha un gran bisogno".