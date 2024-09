Malagò, 'Coni da rifondare? Risultati parlano da soli'

"Il Coni è un morto che cammina? Oggi è un giorno di festa, evitiamo le polemiche. Mi sembra che ci sia stata una smentita su questa dichiarazione (del presidente Fitp Angelo Binaghi, ndr). Comitato da rifondare? Penso che tutto può essere utile eccetto una rifondazione, visto e considerato che probabilmente in termini di prestigio, di storia, di risultati e anche di Olimpiadi non si deve aggiungere altro". Così Giovanni Malagò, oggi a Cagliari per una riunione coi rappresentanti dello sport sardo, ribadisce la sua posizione sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni di Binaghi che ha definito il Coni "organismo con una struttura obsoleta e antidemocratica".