Malore tifoso a San Siro: Inter-Udinese sospesa momentaneamente

Un malore per un tifoso nel settore del primo anello blu di San Siro ha portato allo stop per alcuni minuti di Inter-Udinese, sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il capitano nerazzurro, Alessandro Bastoni, si è accorto, in occasione di un calcio d'angolo, del malore del tifoso sugli spalti, con l'arbitro Massimi che ha fermato il gioco. Infermieri e operatori del soccorso sono subito così intervenuti, in particolare con quello che sembra un massaggio cardiaco per il tifoso, che poi è stato portato via dagli spalti su una barella, tra gli applausi di tutto San Siro. E alla ripresa del gioco, al 44', l'Inter ha trovato la rete del raddoppio con Asllani, direttamente da calcio d'angolo. L'1-0 era stato realizzato da Arnautovic al 30'