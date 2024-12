Massimo Stano punta alla qualificazione Mondiali nella 35 km di Dublino

Due ore e 28 minuti. È questo l'obiettivo di Massimo Stano per l'ultima uscita agonistica della sua stagione, che poi, di fatto, è la prima della nuova. Il campione olimpico di Tokyo della 20 km sarà in azione domenica a Dublino nella 35 km di marcia, con l'intento di assicurarsi fin da subito lo standard per i Mondiali che si terranno proprio nella capitale giapponese nel prossimo settembre.

L'azzurro delle Fiamme Oro è rientrato in Italia nei giorni scorsi dopo un mese di allenamento in altura in Cina, dove si è preparato tra i 1900 metri di Kunming e i 2400 metri di Lijiang, e sabato partirà alla volta dell'Irlanda, direzione Saint Anne's Park, in località Raheny, scenario della tappa conclusiva del circuito mondiale della marcia.

Nella specialità di cui è stato campione del mondo in Oregon nel 2022 con un crono che resiste come record europeo (2h23:14), il marciatore allenato da Patrick Parcesepe può verificare il lavoro svolto in Oriente e qualificarsi per la gara che aprirà i Mondiali di Tokyo alle 8 di mattina del 13 settembre, ultimo grande evento di World Athletics con la 35 km prima del passaggio appena annunciato alle distanze della mezza e della maratona.

Non dovesse riuscirci potrà riprovarci anche in maggio agli Europei a squadre di Podebrady (o comunque fino al 24 agosto 2025, anche tramite il ranking). Sulla 20 km è invece già qualificato in funzione del record italiano di 1h17:26 dello scorso marzo a Taicang.

A Dublino è annunciata anche la presenza dell'argento olimpico della 20 km di Parigi Caio Bonfim (Brasile), due volte anche sul podio mondiale (bronzo 2017 e 2023). Tra gli europei, attesi il francese Kevin Campion, l'ucraino Ihor Hlavan, il tedesco Carl Dohmann.

In chiave italiana, prima gara da papà per il portacolori dell'Aeronautica Michele Antonelli al via nella 20 km, in cui quest'anno è tornato a migliorarsi fino a 1h21:18 ad Antalya; 35 km per Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che sulla distanza è stata quarta agli Europei di Monaco 2022.