Masters 1000 Shanghai, Sinner partirà dal secondo turno

E' stato sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai (1-13 ottobre). In quanto testa di serie Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno, contro il giapponese Taro Daniel o un qualificato. Nove gli italiani al via, compreso Matteo Berrettini, dopo il ritiro a Tokyo per un infortunio agli addominali. Il romano affronterà per la prima volta l'australiano Christopher O'Connell. Il vincente se la vedrà con Holger Rune. Già domani in programma un derby azzurro: nel primo turno si affrontano Fabio Fognini e Luciano Darderi. Flavio Cobolli, alla prima partecipazione a Shanghai, inizierà contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard.