Matteo Berrettini avanza agli Australian Open: sconfitta in rimonta su Norrie

Matteo Berrettini ha superato in rimonta il primo turno degli Australian Open battendo in tre set il britannico Cameron Norrie, con il punteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3. Forte di 32 ace e 63 vincenti complessivi, il romano, numero 34 del mondo, ha imposto il suo ritmo, in un mix di potenza e precisione, finendo per togliere ogni speranza a Norrie (n.52).

Berrettini, che ha giocato la sua 150ma partita sul duro nel circuito maggiore in carriera, ha ottenuto così la sua decima vittoria a Melbourne Park dove vanta come miglior risultato la semifinale del 2022. Al prossimo turno, affronterà il danese Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4. Numero 13 ATP, il 21enne Rune ha vinto tre dei quattro precedenti confronti diretti.

Battuto invece Luca Nardi (n.83) che all'esordio in main draw all'Australian Open è andato avanti due set a uno, ma non è riuscito a cogliere la sua prima vittoria in un major. Ha finito per cedere alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo (n.86), che si è imposto 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2.