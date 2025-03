Matteo Ruggeri: "Felice per la convocazione con gli Azzurri, ringrazio Spalletti"

"Sono molto contento della convocazione, cerco sempre di lavorare duro e migliorarmi in ogni allenamento e partita. Devo ringraziare Spalletti per aver realizzato questo mio sogno. Cerco sempre di dare il massimo. Sono davvero felice, è un privilegio": è la soddisfazione di Matteo Ruggeri, in conferenza stampa nella prima giornata di ritiro dell'Italia ad Appiano Gentile, fresco della prima convocazione con gli Azzurri.

Solo ieri sera, la cocente sconfitta della sua Atalanta proprio contro l'Inter: "Ormai la partita di ieri è andata, ora mi concentro sulla Nazionale. E' normale che ci sia un po' di rammarico ma devo concentrarmi sull'Italia. Eravamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato per gran parte alla pari ma loro sono stati più determinanti negli episodi. Abbiamo cercato di giocare alla pari ma non ci siamo riusciti".

E tra Spalletti e Gasperini ci sono caratteristiche comuni. "Molto simili come pensiero di gioco. Per me - spiega Ruggeri - è una cosa positiva. Cercherò di mettermi in mostra".