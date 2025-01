Mattia Casse domina la seconda prova di discesa a Kitzbuehel

Mattia Casse è stato nettamente il più veloce nella seconda prova di discesa sui 3.312 metri della pista Streif di Kitzbuehel che sabato prossimo ospiterà la gara valida per la coppa del mondo. In 1.54.33, l'azzurro ha preceduto l'austriaco Stefan Eichberger (1.54.87) ed il norvegese Adrien Sejersted (1.54.94).

Ancora una buona prova anche per il veterano Christof Innerhofer, che ha segnato il quinto tempo (1.54.98). Il tutto mentre non hanno forzato nemmeno in questa prova alcuni degli atleti più quotati come gli svizzeri Marco Odermatt (22/o tempo) e Franjo Von Allmen (35/0) o l'azzurro Dominik Paris (17/o).

La discesa sarà anticipata, venerdì, da un superG. La tappa di Kitzbuhel si chiuderà domenica come di consueto con uno slalom speciale.