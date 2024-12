Milan: Fonseca 'Leao può fare meglio, anche 20 gol'

"Rafa ha ancora margine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche per atteggiamento difensivo. Sono totalmente soddisfatto? No. Ha capacità per fare meglio": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "La testa di Rafa deve essere improntata sul fare meglio. Ha fatto cinque gol, deve avere in testa di farne 20. Quando abbiamo le capacità - continua - dobbiamo pretendere tanto da noi stessi. Deve essere ambizioso per fare sempre meglio. È sulla strada giusta ma non deve fermarsi adesso".