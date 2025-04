Milan-Inter: Conceiçao punta alla vittoria nel derby di Coppa Italia

"Dobbiamo entrare forti in partita e vincere. Poi sappiamo che è la strada più corta per arrivare in Europa. Ma in campionato mancano ancora delle partite da fare e da vincere": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del derby valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Tra Milan e Inter ci sono venti punti di distacco ma negli ultimi tre confronti i rossoneri si sono imposti due volte e pareggiato la terza.

"Sono tutte partite diverse. Il campionato è andato come voi sapete. L'Inter sta facendo bene, anche il Milan ha vinto il campionato pochi anni fa. Penso che queste grandi sfide sono sempre diverse. E' vero che il Milan non è abituato a questa classifica. La cosa più importante è focalizzarsi sulla partita di domani", spiega Conceiçao.