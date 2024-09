Mondiali ciclismo: Dagnoni, complimenti ai nostri giovani

"Una giornata che si è aperta bene e si è conclusa nel migliore dei modi. Faccio i miei complimenti a tutti i protagonisti di oggi, agli staff e ai tecnici". Così il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, al termine di una giornata trionfale per la Nazionale ai Mondiali di Ciclismo e Paraciclismo in svolgimento a Zurigo, che ha visto la conquista del titolo mondiale juniores con Lorenzo Mark Finn e 5 medaglie per gli handbikers: titolo mondiale a Pasini (WH1), secondo posto per Amadeo (WH2), Cornegliani (MH1) e Vitelaru (WH5), bronzo per Mazzone (MH2). "Mi piace ricordare che la scelta, studiata e condivisa con Amadio, di affidare a Salvoldi una categoria così delicata come quella degli juniores - prosegue Dagnoni - sta dando risultati addirittura superiori alle più rosee aspettative. In pochi anni sono arrivati i titoli mondiali nell'inseguimento a squadre e i record del mondo. Con il successo di Finn si torna a vestire la maglia iridata anche su strada. Questi giovani assicurano un bel futuro al nostro sport".