Mondiali: pallanuoto, Italia-Kazakistan 33-3

Esordio scoppiettante della nazionale azzurra di pallanuoto ai Mondiali in corso a Doha. Nel girone D, il Settebello ha travolto il Kazakistan 33-3 (parziali: 6-1, 10-1, 8-1, 9-0), con sette reti a testa per Fondelli e Cannella. Dopodomani, 7 febbraio, l'Italia torna in vasca contro i campioni del mondo dell'Ungheria, peraltro già battuti in finale per il bronzo agli Europei di Zagabria. Sconfiggere i magiari significherebbe quarti di finale e probabile pass olimpico già assicurato.