Monza 100 anni, Domenicali guarda al futuro

Stefano Domenicali definisce l'8 gennaio come "Una giornata importante", giorno di inizio dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. Collegato in video con l'autodromo, il CEO della Formula 1 ha spiegato: "Finalmente stiamo avviando interventi necessari. Questa prima tranche di lavori è importante per il biglietto da visita del nostro Paese nel mondo. I 100 anni di storia appena festeggiati sono straordinari, ma non possiamo limitarci a guardare solo al passato. Dobbiamo guardare al futuro". Secondo Domenicali, "abbiamo la fortuna che il semaforo verde è stato dato oggi e il Gran Premio è a settembre: non possiamo perdere tempo. I lavori sono tanti e dobbiamo portarli a termine in fretta, per vivere il Gran Premio d'Italia all'altezza di quello che rappresenta".