Monza ko, il Venezia ritrova la vittoria e spera

Il Venezia mette a segno la prima vittoria del 2025 e torna a sperare. Finisce 1-0 l'anticipo con il Monza: un successo fondamentale per la squadra di Di Francesco che si rimette in corsa per la salvezza. Decide il match la prima rete in campionato di Fila al 27' della ripresa. Ma era stata la formazione allenata da Nesta a sembrare più aggressiva, con Pereira che ha costretto Radu a una super parata. Fila si fa espellere nel finale.